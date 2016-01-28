Украине в целом удалось реструктуризовать $12 миллиардов госдолга - глава Минфина

Украине в общей сложности удалось реструктуризировать 12 миллиардов долларов государственного долга, благодаря чему давление на государственные финансы значительно уменьшилось, заявила министр финансов Наталья Яресько на инвестиционном форуме в Киеве.

"Мы реструктуризировали 12 миллиардов долларов долга страны. Просто пример: в 2016 году мы должны были бы заплатить 2,8 миллиарда долларов (для обслуживания госдолга - УНИАН). Вместо этого мы заплатим 574 миллиона долларов", - сказала она.

Также Яресько отметила, что благодаря процессу реструктуризации Украине удалось списать либо отложить на более поздний срок выплату большой части долгов.

"Мы договорились об уменьшении платежей по основной сумме долга на 11,5 миллиарда долларов до 2021 года", - подчеркнула министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации 18 миллиардов долларов госдолга, которая предполагает полное списание 3 миллиарда долларов, отсрочку платежей на 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых. По результатам голосования кредиторов большинство из них поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций, кроме Российской Федерации, которая грозит дефолтом по облигациям и судебными разбирательствами. Таким образом, за вычетом списанного долга в 3 млрд долл. и долга перед Россией в 3 миллиарда долларов общая сумма реструктуризируемых еврооблигаций составляет 12 миллиардов долларов.

Кабинет министров 11 ноября 2015 года утвердил условия выпуска новых евробондов и деривативов для завершения реструктуризации. Новые облигации выпускаются 9 отдельными сериями на общую сумму 11,95 миллиарда долларов и сроками погашения 1 сентября 2019–2027 годов.

Как отмечала ранее Яресько, Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга в объеме 3 миллиардов долларов, выданного режиму Януковича в 2013 году, признанного официальным долгом правительства и попавшего под мораторий на выплату в декабре 2015 года. Однако формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года.