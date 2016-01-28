Глобального коллапса не ожидается: Абромавичус заявил о пересмотре прогнозов роста экономики

Министерство экономического развития и торговли пересматривает основные макроэкономические показатели Украины, однако глобального коллапса не ожидается, а прогноз по инфляции на 2016 год остается на уровне 12%, сообщил журналистам министр Айварас Абромавичус на инвестиционном форуме в Киеве.

“Мы, Национальный банк Украины, Международный валютный фонд вместе и по отдельности пересматриваем показатели, и обязательно в ближайшие сроки вы все об этом узнаете. Это нормальная практика, тот же Всемирный банк, Международный валютный фонд по всему миру пересматривают, в отдельных регионах регулярно меняют макроэкономические прогнозы… Никакого глобального коллапса я не ожидаю”, - сказал он.

По словам министра, в текущем году важную роль в развитии Украины может сыграть состояние мировой экономики.

“Съездил в Давос (на международный экономический форум - УНИАН), был очень озабочен состоянием мировой экономики. Очень сильно озабочен глобальным состоянием экономики Кабинет министров, это обсуждали. Везде все плохо, цены на сырье падают: сталь, удобрения, зерно, не говоря уже о нефти. Но съездил и увидел, что мировая экономика в этом году все-таки будет расти на 3,5-3,6%”, - подчеркнул Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, главный кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны по итогам 2015 года на 9% и рост на 2% в 2016 году. Прогноз инфляции МВФ совпадает с ожиданиями правительства - на уровне 45,8% по итогам 2015 года и 12% по итогам 2016 года. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика в 2015 году покажет падение на 12%, а в 2016 году - рост не сможет превысить 1%.

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Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3%, и замедлении инфляции до 19%.