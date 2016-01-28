Азербайджан хочет привлечь $4 миллиарда у МВФ и Всемирного банка

Власти Азербайджана обратились за финансовой помощью в Международный валютный фонд (МВФ) и к Всемирному банку с просьбой выделить средства на проведение экономических реформ, передает Газета.ru.

"Сейчас обсуждаются меры по поддержке экономических реформ азербайджанского правительства, которые реализуются сейчас или еще находятся в стадии планирования. Эти меры могут быть сопровождены финансированием для поддержки бюджета", - сообщает издание.

Также на четверг запланированы переговоры представителей Всемирного банка и министерства финансов.

"Основную часть делегации составляют эксперты МВФ, а руководитель программы Всемирного банка по Южному Кавказу Рашми Шанкар и координатор по региону Анжела Пригожина находятся в Баку еще с прошлой недели", - отмечается в сообщении.

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Ранее Financial Times сообщала, что представители МВФ и Всемирного банка прибудут в Азербайджан с официальным визитом для обсуждения возможного пакета экстренных займов на сумму 4 миллиарда долларов. МВФ готов выделить Азербайджану 3 миллиарда долларов, Всемирный банк - 1 миллиард долларов.