Гривня на межбанке упала до 25,27 за доллар

В четверг, 28 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,15/25,27 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,40/27,53 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3310 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,1620 грн/долл., к этому часу заключено 165 сделок на сумму 50,20 млн долл.