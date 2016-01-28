Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,1%

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,1% с 2,4%, прогнозируемых ранее, и улучшил оценку падения ВВП в 2015 году до 10,5% с 11,6%.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

“Ожидается, что рост реального ВВП составит 1,1%. Менее оживленное восстановление экономической активности, по сравнению с предыдущим прогнозом, обусловлено более низкими, чем ожидалось, ценами на мировых сырьевых рынках, ухудшением перспектив роста глобальной экономики, новыми ограничениями в торговле с Российской Федерацией и в транзите через нее”, - говорится в сообщении.

По итогам 2017 года регулятор прогнозирует рост экономики на 3%.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, рост монетарной базы по итогам 2016 и 2017 года составит 8,3%, денежной массы в 2016 году - 10,5%, в 2017 году - 11,5%.

Как сообщал УНИАН, главный кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны по итогам 2015 года на 9% и рост на 2% в 2016 году.

Прогноз инфляции МВФ совпадает с ожиданиями правительства - на уровне 45,8% по итогам 2015 года и 12% по итогам 2016 года.

Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика в 2015 году покажет падение на 12%, а в 2016 году - рост не сможет превысить 1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3%, и замедлении инфляции до 19%.