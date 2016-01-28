НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 22% годовых

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 22% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на решение правления НБУ от 28 января.

"Правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку на уровне 22% годовых. Сохранение сдержанной денежно-кредитной политики позволит смягчить риски для ценовой стабильности, которые усиливаются в связи с турбулентностью в мировой экономике, и позволит достигнуть цели по снижению потребительской инфляции до 12% на конец 2016 года и 8% на конец 2017 года", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что факторами, поддерживающими тренд замедления инфляции, являются снижение инфляционных ожиданий, отмена дополнительного импортного сбора, а также низкие мировые цены на энергоресурсы и продовольствие. При этом, с другой стороны, более резкое снижение инфляции будет ограничиваться повышением административно регулируемых цен и тарифов.

Нацбанк отмечает, что ключевыми рисками инновационного прогноза и, соответственно, достижения инфляционной цели в текущем году остаются внешние факторы, которые определяют состояние платежного баланса и динамику обменного курса гривни.

"Национальный банк уже увеличил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса до 2,5 млрд долл. США, или 3% ВВП. В случае реализации ряда рисков этот дефицит может быть выше, что неблагоприятно отразится на инфляционной динамике", - говорится в сообщении.

К основным рискам регулятор отнес, во-первых, падение цен на товары украинского экспорта, во-вторых, девальвацию валют стран – торговых партнеров Украины.

"Учитывая существенную вероятность реализации указанных рисков и приоритетность цели по ценовой стабильности, Национальный банк считает целесообразным сохранить текущие монетарные условия. В дальнейшем, при снижении инфляционных рисков, в первую очередь в случае стабилизации мировых товарных рынков и получения очередных траншей официального финансирования, Национальный банк возобновит постепенное смягчение монетарной политики", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.

С 28 августа Национальный банк снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.