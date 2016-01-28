У Гонтаревой обещают к концу года увеличить резервы до $19,6 миллиарда

Национальный банк Украины прогнозирует рост золотовалютных резервов по итогам 2016 года до 19,6 млрд долл., а в 2017 году - до 22,3 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Напомним, ранее НБУ прогнозировал рост резервов по итогам 2016 года на уровне 20,2 млрд долл.

Выступая на пресс-конференции глава НБУ Валерия Гонтарева напомнила журналистам, что в 2015 году регулятор прогнозировал рост резервов до 18 млрд долл., тогда как они выросли до 13,3 млрд долл.

"Мы потеряли не только два транша, которые планировали получить в октябре и декабре, мы потеряли все международные заимствования, потому что они все были привязаны к этим траншам", - сказала она.

Глава НБУ отметила, что регулятор помимо пополнения резервов за счет заимствований намерен покупать валюту на межбанковском рынке.

Как сообщал УНИАН, объем золотовалютных резервов Украины по итогам 2015 года вырос на 77% - до 13,3 млрд долл.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл.

11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года.

Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Третий транш от МВФ в объеме 1,7 миллиарда долларов Украина ожидает получить в ближайшее время.