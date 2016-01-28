Гонтарева: межбанк нашел равновесный курс - 25 гривень за доллар

Национальный банк Украины третий день подряд не выходит на межбанковский валютный рынок с интервенциями и рынок сам нашел баланс между спросом и предложением на уровне 25-25,2 гривни/доллар.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Ситуация на валютном рынке более-менее стабильна. Валютный курс на сегодня находится на уровне 25-25,2 гривни/доллар. Третий день подряд Национальный банк не выходит на межбанковский валютный рынок с интервенциями. Рынок сам находит баланс между спросом и предложением", - сказала она.

Гонтарева отметила, что на валютный рынок страны влияют как одномоментные факторы, так и фундаментальные. К одномоментным глава регулятора отнесла колебания валюты вследствие дисбаланса в предложении и спросе, связанного с длительными новогодними праздниками. В числе фундаментальных факторов она назвала ухудшение внешней конъюнктуры, снижение котировок на сырьевых рынках и повышение учетной ставки в США.

Как сообщал УНИАН, после стабильного пребывания в коридоре 21-23 грн/долл. котировки гривни к доллару США в середине января сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 грн/долл., а курсы наличного и «черного» рынка достигли 26-27 грн/долл.

Национальный банк Украины объяснил очередной виток девальвации большим количеством праздничных дней в январе и несовпадением выходных и рабочих дней в Украине и США, что приводит к дисбалансам спроса и предложения валюты на межбанковском рынке.

Для стабилизации курса регулятор ужесточил порядок рассмотрения заявок на покупку валюты и проводил аукционы по продаже валюты на межбанке.