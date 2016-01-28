Аналитики Da Vinci AG: Инфляция в 2016 году составит 17-18%

Об этот зявляют аналитики Da Vinci AG в своем экономическом прогнозе, который есть в распоряжении УНИАН.

По словам аналитиков, ключевым фактором роста цен в Украине является девальвация гривны. Дополнительным триггером, влияющим на инфляцию, может стать ситуация с урожаем, который в связи с условиями финансирования полевых работ аграриями может продемонстрировать достаточно скромные показатели.

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"По нашим оценкам, инфляционный показатель 2016 года в Украине будет находиться в пределах отметки 17-18%. Данный прогноз обусловлен планами повышения тарифов на коммунальные услуги (газ, отопление, электроэнергия), а также эффектом базы сравнения. Данный прогноз откорректирован в соответствии с прогнозным курсом в рамках оптимистического сценария – 28 грн/долл", - прогнозируют эксперты.

По их мнению, динамика роста индекса потребительских цен опережает показатели роста индекса цен производителей, что объясняется снижением цен на мировых товарных рынках.

"Производителям все сложнее продавать свои товары и услуги по большей цене, что свидетельствует о снижении спроса на их продукцию. Все это дает основания для неблагоприятного прогноза – дальнейшего сокращения покупательской способности населения", - говорится в прогнозе.

"Данная ситуация фактически является атипичной, поскольку в условиях отсутствия девальвационного давления падение покупательской способности вело бы к снижению уровня инфляции, некоторым образом сглаживая негативные социальные последствия. Это дает основания делать пессимистические оценки в части касающейся ухудшения качества жизни населения, а соответственно роста социальной напряженности, криминогенной обстановки", - отмечают аналитики.

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков, даже в случае недостаточной активности Нацбанка на рынке, колебания доллара США в Украине вряд ли выйдут за максимальную отметку 28 грн./долл. при получении весной очередного транша МВФ.