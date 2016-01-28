Рецессия в экономиках России и Бразилии поставила крест на БРИК - Financial Times

"БРИК умер, да здравствует ТИКК", - иронизирует британская Financial Times ссылаясь на поведение инвесторов, которые стали предпочитать союз Тайваня, Индии, Китая и Южной Кореи союзу Бразилии, России Индии и Китая, сообщает Газета.ru.

"В минувшем году американский инвестбанк Goldman Sachs закрыл фонд БРИК после того, как активы фонда упали ниже 100 миллионов долларов после пика в 800 миллионов долларов в 2010 году", - говорится в сообщении.

Затянувшаяся рецессия в российской и бразильских экономиках более не позволяет говорить о союзе БРИК, как о главном драйвере роста на развивающихся рынках.

"БРИК больше не является тем механизмом роста развивающегося рынка, каким он был когда-то. Теперь сложился новый порядок вещей", - отмечает основатель исследовательской компании Copley Fund Research Стивен Холден.

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По данным Copley Fund, доля стран ТИКК в портфеле среднего инвестфонда развивающихся рынков выросла с 40% в апреле 2013 года до нынешних 54%. У 63% таких фондов не менее 50% активов инвестировано в страны ТИКК, и лишь у 10% фондов развивающихся рынков столь же значительная часть средств инвестирована в БРИК.

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Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs принял решение отказаться от фонда БРИК, который инвестировал в экономики России, Китая, Индии, Бразилии.