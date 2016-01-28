Нацбанк не будет монетизировать ОВГЗ для докапитализации госбанков - Гонтарева

Национальный банк Украины не планирует монетизировать ОВГЗ для докапитализации Государственного ощадного банка и Украинского экспортно-импортного банка. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе пресс-конференции.

"Два госбанка, "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", нуждаются в докапитализации 15 млрд гривень в этом году. Но увеличение капитала будет осуществляться долгосрочными государственными ценными бумагами, которые Национальный банк не планирует монетизировать", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 27 января Кабинет министров принял решение о докапитализации указанных банков, в частности, уставный капитал «Ощадбанка» увеличится на 4,96 млрд грн - до 34,8 млрд грн, «Укрэксимбанка» на 9,32 млрд грн - до 31 млрд грн.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. 100% акций банка принадлежат государству.