Глава Американской торговой палаты рассказал об ожиданиях бизнеса от власти

Украинский бизнес и иностранные компании, работающие в Украине, ждут от страны в 2016 году реального экономического роста и эффективной борьбы с коррупцией, а не политических оценок работы правительства, сказал в комментарии УНИАН глава Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

"Политических оценок мы не даем - как в отношении правительства в целом, так и в вопросах смены министров или премьер-министра. Мы общаемся со всеми. И мы говорим о том, что важно сегодня для Украины. А важно - создать условия для бизнеса, для легкости ведения бизнеса, - сказал Гундер. - В 2015 году мы достигли макроэкономической стабилизации, фундамент заложен. И теперь, в 2016 году, мы должны увидеть реальные сигналы экономического роста. Для экономики и бизнеса это важно. Важны и реальные результаты борьбы с коррупцией. Это то, о чем все говорят".

При этом он напомнил, что в конце января делегация Украины посетила Всемирный экономический форум в Давосе, где члены правительства получили одобрительные оценки своей работы.

"Мы были в Давосе, выступали министры Яресько (министр финансов - Наталья Яресько - УНИАН), Абромавичус (министр экономического развития Айварас Абромавичус - УНИАН). Мировое сообщество оценило их выступления, и я должен сказать, что лучших послов от Украины не было, наверное, за предыдущие четверть века", - подчеркнул глава АТП.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко анонсировал перезагрузку правительства, потому что, по его мнению, "не все министры оправдывают ожидания общества". В течение 2015 года заявления об отставке подали действующие и не уволенные пока министр здравоохранения Александр Квиташвили и министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

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Справка УНИАН. Американская торговая палата в Украине объединяет компании, большинство из которых являются крупными стратегическими инвесторами. Палата активно сотрудничает с органами власти в Украине, принимает участие в разработке экономической политики государства в целом и отдельных тематических законопроектов в частности. Особое внимание АТП уделяет развитию аграрного рынка, энергетической отрасли, сфере повышения конкурентоспособности Украины.

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АТП была и остается в числе организаций, искренне приветствующих евроинтеграционный выбор Украины.