Американское агентство OPIC готово увеличить инвестиции в Украину в 2 раза

Государственное инвестиционное агентство США OPIC, аккумулирующее американский капитал для инвестиций в развивающиеся страны, готово увеличить свой инвестиционный портфель в Украине в 2 раза - до 400 млн долл., сообщила торговый представитель Наталья Микольская на своей странице в Twitter.

“OPIC готов удвоить свой портфель в Украине - этот год должен стать годом инвестиций”, - написала она.

Как сообщал УНИАН, инвестиционный портфель OPIC в Украине сейчас составляет около 200 млн долл.

Министерство экономического развития и торговли в 2016 году планирует привлечь 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций за счет крупных иностранных инвесторов.