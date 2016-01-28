Американское агентство OPIC готово увеличить инвестиции в Украину в 2 раза
17:21, 28 января 2016Финансы
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Инвестиционный портфель OPIC в Украине сейчас составляет около 200 млн долл.
OPIC готово увеличить инвестиции в Украину до 400 млн долл. / inforesist.org
Государственное инвестиционное агентство США OPIC, аккумулирующее американский капитал для инвестиций в развивающиеся страны, готово увеличить свой инвестиционный портфель в Украине в 2 раза - до 400 млн долл., сообщила торговый представитель Наталья Микольская на своей странице в Twitter.
“OPIC готов удвоить свой портфель в Украине - этот год должен стать годом инвестиций”, - написала она.
Как сообщал УНИАН, инвестиционный портфель OPIC в Украине сейчас составляет около 200 млн долл.
Министерство экономического развития и торговли в 2016 году планирует привлечь 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций за счет крупных иностранных инвесторов.
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