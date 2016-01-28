Украина не обсуждала с МВФ вопрос по "долгу Януковича" - АП

Об этом рассказал глава Администрации президента Украины Борис Ложкин в интервью изданию EurActiv.

«Мы находимся в переговорах с российской стороной. Но этот вопрос не касается нашей программы с МВФ. Мы это не обсуждали», - сказал Ложкин.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл. Долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом страны специальным решением МВФ. Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

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Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года. Кабинет министров разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. Решение правительства было обусловлено тем, что Россия отказалась реструктуризировать этот долг.

1 января 2016 года Россия заявила, что готова рассматривать вопрос выплаты долга в арбитражном суде Лондона.

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Вместе с тем, 13 января текущего года Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством.

В середине января глава Минфина Яресько подчеркнула, что Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга, но формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года.

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Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.