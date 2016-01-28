Нацбанк опустил официальную гривню до 25,15 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2515.1769 (28 января – 2487.0474)

100 EUR – 2742.2974 (28 января – 2707.8972)

10 RUR – 3.2510 (28 января – 3.1483)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,25 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4430/27,5520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3310 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1534 грн/долл., к этому часу было заключено 382 сделки на сумму 216,03 млн долл.