Реальные зарплаты украинцев в 2015 году сократилась на 10%

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. Согласно сообщению, средняя заработная плата штатного работника в Украине в декабре выросла на 732 грн по сравнению с ноябрем и составила 5 230 грн. По сравнению с декабрем 2014 года средняя зарплата в декабре 2015 года выросла на 30,4%. Данное значение в 3,8 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1 378 грн.

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В то же время, в Госстате сообщили, что реальная заработная плата в декабре 2015 года по сравнению с ноябрем 2015 года выросла на 15,2%, а по сравнению с декабрем 2014 года уменьшилась на 9,9%.

Самые высокие средние зарплаты в декабре зафиксированы в авиационном транспорте – 21,6 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – 9,9 тыс. грн и водном транспорте – 8,7 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в декабре был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,5 тыс. грн, в отельно-ресторанном бизнесе – 3,3 тыс. грн, здравоохранении – 3,2 тыс. грн и сельском хозяйстве – 3,4 тыс. грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников за год отмечен в водном транспорте – на 57,9%, авиационном транспорте – на 54,2%, в сфере здравоохранения – на 47,2% и торговли – на 42,1%. Меньше всего средние зарплаты за год выросли в сфере научных исследований – на 16%, административного обслуживания – на 19,8%, почтовой и курьерской деятельности – на 20,4%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2015 года снизилась на 34 грн по сравнению с октябрем и составила 4 498 грн.