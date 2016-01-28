Ровенский суд арестовал на счетах "Сбербанка России" 8 миллиардов гривен

Ровенский городской суд принял решение об аресте 8,5 млрд грн на счетах "Сбербанка России". Об этом сообщает zahid.net.

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Такое решение суд принял 26 января в процессе рассмотрения иска предпринимателя Евгения Пухальского, который требует от банка вернуть вклад размером 324 млн евро.

Согласно постановлению, на банковских счетах "Сбербанка России" должны быть арестованы денежные средства на общую сумму 8,5 млрд грн.

Согласно договору, истец передал свое право на вклад четырем благотворительным организациям. То есть, в случае успешного рассмотрения дела, эти благотворительные фонды получат в свое распоряжение 8 496 293 796 грн. Поэтому судебный иск, который сначала принял к рассмотрению Печерский суд Киева, перенесли в Ровно.

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На вопрос о происхождении такой суммы денег предприниматель не отвечает. По словам Пухальского, он действовал в интересах оффшорной компании, на что имеет все необходимые документы. Название компании не называет.

Ранее сообщалось, что в июне 2014 года 33-летний предприниматель Евгений Пухальский положил на счет в луганском отделении "Сбербанка России" 300 млн евро. Через год, за счет процентов, сумма вклада выросла на 24 млн евро. По курсу НБУ, вместе это более 8 миллиардов гривен. "Сбербанк России" отказался выплачивать эту сумму клиенту. В ответ Евгений Пухальский подал на банк в суд.