Банк Японии впервые ввел отрицательную процентную ставку

Банк Японии впервые вводит отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам его очередного заседания, пишет Прайм.

Данная ставка будет применяться к текущим счетам финансовых институтов у Банка Японии. Ранее она составляла 0,1%.

"Банк и далее снизит процентную ставку, если сочтет нужным", - отмечает регулятор. Целью данного решения о введении "качественного и количественного смягчения с отрицательной процентной ставкой" является достижение ценовой стабильности с инфляцией на уровне 2% в наименее короткие сроки.

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Решение о введении отрицательной процентной ставкой принято голосованием: за решение высказались 5 членов регулятора, против были 4 человека.

В то же время Банк Японии вновь подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 654 миллиарда долларов), что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

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Банк Японии будет выкупать государственные облигации страны такими темпами, что их количество в обращении будет ежегодно увеличиваться примерно на 80 триллионов иен. Регулятор также намерен поддерживать количество корпоративных облигаций в обращении на уровне 2,2-3,2 триллиона иен.