Украина благодаря реструктуризации сэкономит в этом году 64 миллиарда гривень – Яресько

Украина благодаря проведенной в прошлом году реструктуризации государственного долга только в 2016 году сэкономит 64 млрд грн, об этом в ходе выступления в Верховной Раде сообщила глава Министерства финансов Наталья Яресько.

По ее словам, в 2016 году Украина сэкономит 10 млрд грн на выплатах по обслуживанию госдолга и 54 млрд грн по выплатам основной части госдолга.

«Только на расходах по обслуживанию долга, то есть на выплате процентов, экономия в 2016 году составит 10 млрд грн, заложено в бюджет 99 млрд грн, а без реструктуризации было бы 109 млрд грн. На погашении основной части экономия в 2016 году составит приблизительно 54 млрд грн», - сказала она.

Министр отметила, что эта экономия уже учтена в балансе принятого бюджета на 2016 год.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации 18 млрд долл. госдолга, которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей на 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых. По результатам голосования кредиторов большинство из них поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций, кроме Российской Федерации, которая грозит дефолтом по облигациям и судебными разбирательствами. Таким образом, за вычетом списанного долга в 3 млрд долл. и долга перед Россией в 3 млрд долл. общая сумма реструктуризируемых еврооблигаций составляет 12 млрд долл.

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Кабинет министров 11 ноября 2015 года утвердил условия выпуска новых евробондов и деривативов для завершения реструктуризации. Новые облигации выпускаются 9 отдельными сериями на общую сумму 11,95 млрд долл. и сроками погашения 1 сентября 2019-2027 годов.

Как отмечала ранее Яресько, Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл., выданного режиму Януковича в 2013 году, признанного официальным долгом правительства и попавшего под мораторий на выплату в декабре 2015 года. Однако формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года.