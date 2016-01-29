Гривня опустилась на межбанке до 25,60 за доллар

В пятницу, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 25,30/25,60 грн/долл.

Об этом сообщает «УкрДилинг».

Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 27,5668/27,8912 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3340/0,3384 грн/рубль.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк на 29 января опустил официальную гривню до 25,15 за доллар.

В четверг, 28 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,25 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 27,4430/27,5520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3310 грн/рубль.