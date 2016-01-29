Яресько рассказала депутатам, сколько и у кого Украина одолжит в этом году

Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 млрд долл., включая 5,8 млрд от Международного валютного фонда и более 1,5 млрд долл. по новым кредитным программам от Всемирного банка, сказала в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины министр финансов Украины Наталья Яресько.

«В текущем году мы ожидаем порядка 10 млрд долл. от внешних кредиторов. Порядка 5,8 от МВФ, от правительства США - 1 млрд долл., от правительства Японии - до 1,3 млрд долл., Швейцарии - 0.2 млрд долл., от ЕС - 1,2 млрд евро плюс дополнительно 170 млн евро грантов, - сказала Яресько. - От правительства Польши - 100 млн евро, от Германии - 300 млн евро плюс 150 млн евро на инвестпроекты. От ЕБРР - 177 млн долл. на существующие инвестпроекты плюс 1,1 млрд долл. на новые инвестпроекты, от ЕИБ - 175 млн долл. по существующим проектам плюс 1,1 млрд долл. на инвестирование новых проектов. От Всемирного банка ожидаем 210 млн долл. по существующим инвестпроектам и 1,5 млрд долл. на новые кредиты».

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Как сообщал УНИАН, по мере поступления средств от международных финансовых организаций, ключевой из которых является МВФ, будут пополнятся золотовалютные резервы страны. В частности, Национальный банк Украины прогнозирует рост золотовалютных резервов по итогам 2016 года до 19,6 млрд долл., а в 2017 году - до 22,3 млрд долл. На текущий момент резервы составляют 13,3 млрд долл.