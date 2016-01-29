Режим Путина балансирует на грани коллапса - Foreign Affairs

Президент России Владимир Путин только кажется неуязвимым, все больше аналитиков сходятся во мнении, что режим российского президента все ближе к нестабильности, а то и вовсе на грани коллапса, пишет Газета.RU соссылкой на журнал Foreign Affairs.

Издание отмечает, что эти опасения неудивительны: год назад Россия была в эйфории от аннексии Крыма и от вовлеченности в конфликт на востоке Украины, при этом экономика страны оставалась стабильной, популярность Путина у населения по-прежнему била рекорды. Однако теперь все эти факторы начали показывать другую сторону медали: Крым и Донбасс превратились для российского бюджета в самые настоящие «адские дыры», которые необходимо постоянно затыкать.

Читайте такжеВ РФ валютные ипотечники штурмуют банки: "Давайте вернем этот Крым - жить не на что!"Обвал нефтяных цен привел к рецессии в российской экономике, а российские санкции против Запада, Украины и Турции нанесли больший урон самой России, нежели странам, против которых они вводились. Издание также напоминает, что российская военная операция в Сирии — это «болото», в которое российские власти втянули себя самостоятельно.

Журнал отмечает, что дела у России значительно хуже, чем может казаться. Издание призывает не ожидать отскока на рынке энергоносителей, более того, дополнительные сложности связаны с устаревшей, коррумпированной и неконкурентоспособной российской энергетической системой. Дополнительные риски выступают от политической системы Владимира Путина, выстроенная им «вертикаль власти» начинает давать сбои, которые выливаются в конфликты с региональными властями, например, с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Проблема Путина и России в целом в том, что политико-экономическая система страны должна поменяться. Нынешняя экономика недееспособна и не сможет нормально существовать без модернизации, а провести ее без перестраивания политической системы в нынешней России невозможно», — пишет Foreign Affairs.