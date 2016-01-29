Яресько отчиталась перед депутатами о переговорах с МВФ

Министр финансов Украины Наталья Яресько рассчитывает, что Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда в ближайшее время примет решение о выделении нашей стране очередного - третьего транша кредита в объеме 1,7 млрд долл. по программе расширенного кредитования экономики Украины, утвержденной в марте 2015 года.

Об этом Яресько сказала в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

При этом она отметила, что дата заседания Совета пока не утверждена.

«Мы в Давосе имели успешную встречу на уровне президента и Лагард (директора - распорядителя МВФ Кристин Лагард - УНИАН), где мы обсудили последние моменты текста меморандума, которые обновляются с каждым траншем. Как только мы завершим переговоры по этим конкретным формулировкам, и тут незначительные вопросы, потому что президент обсудил основные вещи на встрече, они уже назначат (дату заседания Совета и принятия решения - УНИАН). Я думаю, что это будет в ближайшее время: Совет директоров, второй пересмотр, чтобы мы могли получить третий транш в размере где-то 1,7 млрд долл.», - сказала Яресько.

Она напомнила, что транш, в случае положительного решения Фонда, пойдет на пополнение золотовалютных резервов Нацбанка.

1 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия Фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и Меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров Фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

По решению Совета директоров Украина получит или не получит третий транш кредита в объеме 1,7 млрд долл. Получение этих средств является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

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21 января в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила надежду, что Меморандум будет согласован в ближайшее время, а решение Совета директоров МВФ по третьему траншу будет положительным. Кроме того президент Порошенко выразил надежду, что Украина получит кредитные средства уже в феврале.