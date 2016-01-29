Турецкие банки начали выводить активы из России

В России турецкие банки сокращают активы, некоторые начали еще и урезать штаты, пишут "Известия".

Так, с 1 декабря 2015 года по 1 января 2016 года активы Ишбанка («дочка» турецкого банка Turkiye Is Bankasi) сократились на 44,7%, до 15,3 млрд рублей. У других пяти банков с турецким участием, работающих в России (Кредит Европа Банк, Гаранти банк – Москва, Япы Креди Москва, Зираат Банк Москва, Прокоммерцбанк) не наблюдается столь мощного сокращения активов. У Прокоммерцбанка активы снизились на 6%, у Кредит Европа Банка — на 1,6%, у Зираат Банка — на 0,1%. У Гаранти банк – Москва и Япы Креди Банка активы, напротив, выросли — на 8,9% и 7,9% соответственно.

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На запрос «Известий» ни один из банков не ответил, сославшись на нежелание комментировать политические отношения между Россией и Турцией. По мнению близкого к Кредит Европа Банку источнику, конфликт между странами может привести к уходу банков с турецким участием из РФ — несмотря на то, что они работают по законодательству РФ и введенные санкции на банковский сектор не распространяются. Собеседник отметил, что Кредит Европа Банк уже начал сокращать штат сотрудников.

По мнению руководителя практики инвестиционного консультирования ФБК Романа Кенигсберга, неправильно оказывать дополнительное административное давление на людей, доверивших России свои инвестиции, вложивших не только деньги, но и время в налаживание экономических связей с Турцией.

"Удивительно ожидать после этого большое желание у иностранных инвесторов, и не только турецких, инвестировать в российские активы", — уверен Кенигсберг.

17 декабря 2015 года в четырех турецких банках в России были проведены обыски по подозрению в отмывании денег. Ответных шагов со стороны Турции по отношению к Denizbank, турецкой «дочке» Сбербанка, не было. По словам партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, поскольку российские власти пока не распространяют антитурецкие санкции на финансовый сектор, российским кредитным организациям, работающим в Турции, на данный момент ничего не угрожает. Сбербанк на запрос «Известий» не ответил, однако ранее сообщал, что Denizbank не испытывает проблем с деятельностью в Турции.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2015 года Путин ввел санкции против Турции «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ».

В частности, введен запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров из Турции. Кроме того, введен запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ. Также приостановлен безвизовый режим РФ с Турецкой Республикой.

Между тем, после введения санкций России из месяца в месяц их смягчала, так несла огромные убытки.

Турция ответные санкции не ввела, но заявила о готовности это сделать.