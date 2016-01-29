Небанковским финучреждениям могут разрешить выпускать электронные деньги

Национальный банк Украины рассматривает вопрос о предоставлении права небанковским финансовым учреждениям осуществлять выпуск электронных денег.

Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

Согласно сообщению, для небанковских финансовых учреждений, которые будут иметь право осуществлять выпуск электронных денег, будут установлены определенные требования, в частности, требования к уставному капиталу, собственному капиталу, определен механизм защиты средств, полученных в обмен на электронные деньги, что соответствует рекомендациям Директивы ЕС 110.

Нацбанк отмечает, что указанной директивой предусмотрено, что выпуск электронных денег могут осуществлять помимо банков и финансовые учреждения, имеющие лицензию эмитента электронных денег и внесенные в соответствующий реестр. В соответствии с требованиями этого документа, эмитенты электронных денег должны иметь первоначальный капитал на уровне не менее 350 тыс. евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в рамках выполнения Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года планирует расширить возможности использования электронных денег в Украине путем обеспечения доступа к рынку международных систем интернет-расчетов.

По данным Нацбанка, лицензии на осуществление переводов в гривне без открытия счетов имеют 27 небанковских финансовых учреждений: «ГлобалМани», «Ай Ти Финанс», «Универсальные платежные решения», «Запорожсвязьсервис», «Укрфинстандарт», «Платежный центр», «Феникс», «Финод», «Вап-капитал», «Е-пей», «Пост Финанс», «ВМ-Фактор», «Современные расчетные системы», «Современные кредитные технологии», «МБК», «МСБ Финанс», «Первая украинская платежная система», «ОМП – 2013», «Контрактовый дом», «Центр интернет платежей», «Финтеко», «Финансовая компания №1», «НСП», «Триолан.Мани», «Европейская платежная система», «Финансова компания Абсолют финанс», «Абекор».