Абромавичус надеется на $5 миллиардов инвестиций в этом году

Украина в 2016 году ожидает увеличения прямых инвестиций до 5 млрд долл. с 3 млрд долл. в 2015 году, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Несмотря на сложную ситуацию в стране, в прошлом году объем иностранных инвестиций составил почти 3 млрд долл. На этот год ставим себе планку 5 млрд долл.”, - сказал он.

Также министр сообщил, что результатом инвестиционной конференции для экспортно-кредитных агентств, прошедшей в Киеве 29 января, стал запрос Украины на привлечение дополнительно 2 млрд долл. инвестиций.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 октября 2015 года составил 43,949 млрд долл., что на 1,807 млрд долл., или на 3,95%, ниже показателя на начало года на уровне 45,756 млрд долл.

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Инвестиции в январе-сентябре 2015 года поступали из 133 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Германия, Нидерланды, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

Большая часть инвестиций в объеме 13,515 млрд долл., или 30,8%, от общего объема, приходится на украинскую промышленность.