У Путина уверяют, что ситуация в экономике РФ несравнима с кризисом 1998 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает неуместным сравнивать нынешнюю ситуацию в экономике РФ с кризисом 1998 года: сейчас Россия гораздо более устойчиво стоит на ногах, сообщает Прайм.

"Ситуация абсолютно отличается. Во-первых, скажем так, разный набор факторов, которые влияют на экономические трудности, абсолютно другое государство с абсолютно другими возможностями и с абсолютно другим объемом экономики и запасом мощности. Поэтому, мне кажется, абсолютно неуместно сравнивать ситуацию, которая сейчас, с той ситуацией, которая была в 98 году", - рассказал пресс-секретарь на просьбу прокомментировать проведенный ВЦИОМ опрос, согласно которому каждый второй россиянин боится повторения кризиса 1998 года.

"Сейчас гораздо более, несмотря на все сложности и проблемы, которые никто не скрывает, государство гораздо более и экономика гораздо более уверенно стоит на ногах", - уточнил Песков.

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Как сообщал УНИАН, в Минфине РФ предупредили об угрозе повторения кризиса 1998 года.