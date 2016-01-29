Каждый второй россиянин боится повторения кризиса 1998 года – опрос

Повторения экономического кризиса 1998-го в ближайший год опасается каждый второй россиянин (49%).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Banki.ru.

В том числе полностью уверены в повторении кризиса 9% респондентов. Еще 22% думают, что это случится, а 18% — что «скорее случится». При этом 40% опрошенных считают повторение подобного сценария невозможным.

Чаще других о грядущем кризисе говорят те, кто, по собственным словам, все еще не оправился от дефолта (68%). Молодежь говорит об этом чаще пожилых (52% против 42%), а малообеспеченные — чаще, чем люди с достатком выше среднего (56% против 41%).

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По словам большинства опрошенных (62%), дефолт 1998 года сказался на них и членах их семей в той или иной степени негативно. В том числе для 25% последствия были очень серьезными, а 10% до сих пор не восстановили прежнее материальное благополучие. Лишь 2% сообщили, что после финансового кризиса 1998-го оказались в выигрыше, а каждый четвертый (27%) не ощутил заметных последствий дефолта на себе.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 23—24 января. Опрошено 1 600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Как сообщал УНИАН, в Минфине РФ предупредили об угрозе повторения кризиса 1998 года.