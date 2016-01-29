Bloomberg прогнозирует России долгую стагнацию

Об этом пишет Кэрол Мэтлек в опубликованной Bloomberg статье "Масштабное падение России".

Для пострадавшей российской экономики 2016 год уже выглядит печальным. Рубль упал до рекордно низкого уровня, когда цены на нефть снизились на 11%, до примерно $30 за баррель. Правительство, которое получает почти половину доходов от нефти и газа, изо всех сил пытается закрыть дыру в бюджете на 1,5 трлн рублей ($19,2 млрд). Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика сократится на 1% в этом году, после того, как уже снизилась на 3,7% в 2015 году. Такая ситуация создала "атмосферу крайней нервозности", - сказал министр экономики Алексей Улюкаев президенту Владимиру Путину на встрече 26 января, согласно данным Кремля.

Эти мрачные цифры могут преуменьшать все более безрадостные перспективы для страны, которая всего несколько лет назад переживала наибольший подъем. Экономисты и бизнес-лидеры, в том числе с сильными связями в Кремле, предупреждают, что Россию ждет долгосрочная стагнация и снижение конкурентоспособности. "Мы оказываемся среди проигравших, стран-дауншифтеров", - заявил на конференции в Москве Герман Греф, глава контролируемого государством Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения страны.

Ситуация напоминает "лестницу, ведущую вниз", - говорит Евгений Гонтмахер, член правления Института современного развития (Москва). Гонтмахер предсказывает, что Россия в 2017 году с трудом сохранит почти нулевой рост, и правительство будет уверять граждан, что экономика восстановится после президентских выборов в марте 2018. Он говорит, что на самом деле "после 2018 года экономика начнет снижаться еще больше".

Россия переживала кризисы и раньше, в том числе спад цен на нефть в 2008 году и дефолт 1998 года. В этих случаях устойчивый рост возвращался в течение одного-двух лет. Этот спад отличается, говорит Владислав Иноземцев, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Москве. "Дело не в нефти или санкциях; это структурная слабость", - говорит он. Причины для беспокойства были уже в 2012 году, когда нефть превысила $100, и до западных санкций после аннексии Крыма оставалось еще два года.

Когда Путин впервые стал президентом, в 2000 году, он сказал, что снизит зависимость государства от нефти. Вместо этого правительство стало еще более зависимым от нефтяных доходов, и потребительские расходы стали главной движущей силой экономики.Поводом для спада, говорит Иноземцев, стало возвращение Путина на пост президента в мае 2012 года. Он поднял налоги на бизнес и недвижимость, чтобы финансировать военные расходы и расширил охват неэффективных государственных компаний, таких как нефтяной гигант Роснефть. "Бизнесмены разочаровались" и ограничили инвестиции в заводы и оборудование, говорит Иноземцев. Производительность ослабла, коррупция процветала, и иностранные инвестиции замедлились, поскольку инвесторы опасались, что государство отнимет их активы, говорит Тимоти Эш, стратег развивающихся рынков в Nomura International (Лондон).

Но с этим покончено. За последние два года доходы населения сократились, и 22 миллиона россиян живут в бедности, почти 50% - с 2013 года. Розничные продажи упали на 10% в прошлом году, а продажи автомобилей – на 36%. В прошлом году General Motors, которая когда-то считала Россию одним самых быстрорастущих рынков, практически прекратила свою деятельность. Adidas (Германия) и Mango (Испания) закрыли свои магазины. Макдональдс, у которого в России 543 заведения, 25 января сообщил, что по-прежнему планирует открыть 60 новых кафе в этом году, но собирается подкорректировать меню, поскольку все больше клиентов переходят от Биг Маков к более дешевым куриным крылышкам и свиным бургерам.

Промышленное производство и инвестиции в основной капитал зловеще упали в декабре, даже после того, как 17 декабря Путин заявил, что худший этап кризиса позади. Маловероятно, что цены на нефть восстановятся в ближайшее время.

Сторонники реформ говорят, что еще есть время, чтобы остановить спад. Необходимо инвестировать в технологии и ослабить контроль правительства над частным сектором.

Даже если гражданам России приходится тяжело, непосредственной опасности социальных волнений нет, сказал в Давосе бывший министр финансов Алексей Кудрин, советник Путина. "У нас в запасе есть два года, в это период социальные настроения будут стабильными", - сказал Кудрин.

Правительство не может позволить себе крупные инвестиции. Из валютных резервов уже были взяты большие суммы. Министр финансов Антон Силуанов 13 января заявил, что расходы на большинство программ, вероятно, будут сокращены на 10%, чтобы покрыть дефицит бюджета. В частном секторе ситуация не лучше. Санкции заблокировали большинству российских компаний доступ к основным финансовым рынкам, и из-за слабого рубля бизнес не может импортировать оборудование, чтобы повысить эффективность.

Путин, чей рейтинг остается на уровне выше 80%, не продемонстрировал заинтересованности в том, чтобы реорганизовать экономическую модель страны. "У нас есть основания для осторожного оптимизма" в 2016 году, сказал он министру экономики Улюкаеву 26 января, согласно официальным сообщениям.

Государственные компании, которые доминируют в экономике, возглавляют преданные друзья Путина, а другие члены его внутреннего круга извлекают выгоду от дорогостоящих проектов, таких как Олимпийские игры в Сочи, которые не принесли ожидаемых доходов. Далекоидущие реформы, говорит экономист Гонтмахер, "противоречат институциональным интересам нынешнего правительства".