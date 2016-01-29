Французская экономика вышла из трехлетней стагнации

Франция вышла в 2015 году из трехлетней стагнации. Ее экономика увеличилась на 1,1%, свидетельствуют данные национального института статистики Insee.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Причиной ускорения роста издание называет низкие цены на энергоносители и низкие процентные ставки. Однако его темпы пока что не достаточны, чтобы ограничить рост безработицы, отмечает экономист IHS Economics Диего Искаро.

Во Франции без работы находится 10,6% трудоспособного населения. Для сокращения этого показателя, по мнению экономистов, нужен рост не менее 1,5%.

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В последнем квартале рост замедлился до 0,2% после увеличения на 0,3% в третьем квартале на фоне сокращения потребительской активности после терактов в Париже, пишет FT. За последние три месяца 2015 года потребление упало на 0,4%, при этом расходы на товары массового спроса сократились на 0,9%.

В 2014 году ВВП Франции увеличилось на 0,2%.