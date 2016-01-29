В России хотят спасти банки за счет "стрижки" депозитов вкладчиков

Министерство финансов РФ рассматривает возможность применения к депозитам частных лиц механизма bail-in (принудительная конвертация требований кредиторов третьей очереди в субординированные займы или уставный капитал проблемных банков).

Об этом сообщает Meduza.io со ссылкой на заявление замглавы Минфина Алексея Моисеева.

По его словам, обсуждается возможность применения bail-in для вкладов от 100 миллионов рублей (1,290 миллиона долларов), но пороговое значение еще до конца не определено.

"Сумма еще не определена, но она будет очень значительной. Мы говорим про десятки миллионов рублей как минимум", — подчеркнул он.

Механизм bail-in, также известный как "стрижка депозитов", активно применялся во время банковского кризиса на Кипре в 2013 году, когда крупные вкладчики и кредиторы Bank of Cyprus в принудительном порядке стали его акционерами.

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Вопрос о введении в РФ процедуры bail-in в марте 2015 года поднимало российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По мнению АСВ, это позволило бы минимизировать объем затрат на спасение банка. В конце 2015 года об обсуждении возможности введения bail-in заявила и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

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"В настоящее время bail-in не предусмотрен российским законодательством, однако применяется на практике. С помощью этого механизма были санированы банк "Таврический" и Фондсервисбанк, крупнейшие клиенты которых - "Ленэнерго" и "Роскосмос" соответственно - были вынуждены конвертировать средства в этих банках в субординированные обязательства. Также Центробанк планирует bail-in применить для спасения Внешэкономбанка", - резюмирует издание.