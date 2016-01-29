Президент Казахстана посоветовал гражданам глубоко вдохнуть и забыть про доллар

"Давайте остановимся, сделаем глубокий вдох, как йоги, и забудем о долларе", – сказал Нурсултан Назарбаев на съезде своей правящей партии "Нур Отан", сообщает радио "Свобода".

Читайте такжеВ Казахстане обвал нацвалюты не стихает: курс тенге установил новый антирекорд

Нурсултан Назарбаев отметил, что цены на такие продукты, как молоко, масло и конина на самом деле упали за последние 12 месяцев. Но, по официальным данным, потребительские цены в 2015 году выросли на 13,6%.

Президент Казахстана добавил, что страна прожила "полгода с ценой на нефть $30 за баррель, и ничего не произошло".

Нурсултан Назарбаев, который правит Казахстаном с 1989 года, распустил парламент 20 января и назначил досрочные выборы на 20 марта.

Казахстан страдает от постоянного снижения мировых цен на нефть, экспортером которой он является, и от последствий экономического кризиса в России, которая является важным экономическим партнером страны. Денежная единица Казахстана - тенге, в последние месяцы продолжает обесцениваться.