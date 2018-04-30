Баланс недели: атака на правительство, киотская афера и чистка таможни

Требование отставки правительства на минувшей неделе зазвучало с новой силой. К традиционным противникам Кабмина Арсения Яценюка – фракции «Радикальной партии» Олега Ляшка и «Батькивщины» Юлии Тимошенко присоединились еще две – пропрезидентская «БПП» и фракция «Самопомичи». Последняя для ускорения процесса отставки правительства даже приняла решение отозвать своего представителя в Кабмине – министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко.

«Меня поразило заявление политсовета партии «Самопомич», поскольку партия всегда высоко оценивала работу моей команды. Консультации по этому вопросу со мной не велись. Я не являюсь членом какой-либо партии и не вхожу ни в какие партийные органы», - написал Павленко на своей странице в Facebook.

В середине минувшей недели фракция «Самопомочи» распространила заявление, что после многочисленных и многочасовых консультаций уговорила Павленко уйти из правительства. Но эту информацию министр так и не подтвердил.

Собственно, вопрос отставки правительства к концу недели также завис. Пока ясно одно – 16 февраля Кабмин должен отчитаться в парламенте. А дальше – как карта ляжет: либо точечные изменения в правительстве, тем более вакантных мест полно, либо отставка премьера с последующими перевыборами Верховной Рады, которые могут состояться осенью 2016 года.

Судя по всему, бизнес и зарубежные партнеры не в восторге от происходящего. К примеру, глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер призвал украинские власти не допустить превалирования политики над достигнутой в 2015 году экономической стабильностью.

«Я очень оптимистически смотрю в будущее Украины. Однако хотел бы заметить, что ключ к развитию и процветанию страны - не дать политике превалировать. Необходимо закрепить экономическую стабильность», - сказал Аджунер.

Аналогичное заявление сделал и глава Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер. По его словам, украинский бизнес и иностранные компании, работающие в Украине, ждут от страны в 2016 году реального экономического роста и эффективной борьбы с коррупцией, а не политических распрей.

«Мы говорим о том, что важно сегодня для Украины. А важно - создать условия для бизнеса, для легкости ведения бизнеса», - подчеркнул Гундер.

Афера с киотскими деньгами

Правительство оказалось в центре не только политического противостояния, но и коррупционного скандала. Правда, сам скандал был инициирован премьером, который обвинил и.о. министра экологии и природных ресурсов Сергея Курыкина в причастности к срыву тендера на распределение почти полмиллиарда гривен по Киотскому протоколу.

Как известно, эти средства, предоставленные правительством Японии, планировалось потратить на закупку LED-приборов освещения для ряда городов Украины. Но, как разъяснил премьер-министр, в тендере победила фирма, имеющая все признаки фиктивности. По его словам, победитель - компания «Агротехбуд» прямо перед тендером сменила свое руководство, ее директором стал житель Донецка. Активная коммерческая деятельность компании ограничилась закупкой одного вентилятора за 13 тыс. грн.

«Если бы мы оперативно не среагировали, то эти 550 млн в соответствии с тендером пошли бы на фиктивную фирму, потом их перевели бы в наличность, и они были бы попросту украдены из госбюджета», - заявил Яценюк на заседании Кабмина.

В результате, члены правительства приняли решение – уволить Курыкина и ряд чиновников министерства, а все материалы - передать в правоохранительные органы.

Прогнозы. Меньше оптимизма

Активные разговоры о росте украинской экономики в 2016 году на минувшей неделе сменились менее оптимистичными прогнозами - в правительстве заговорили об ухудшении ожидаемых результатов.

Первым о пересмотре макропоказателей развития экономики Украины заявил Минфин. По словам главы ведомства Наталии Яресько, данная мера принята в связи с изменениями на ключевых товарных рынках, в том числе на рынке нефти, металлургии и агропродукции.

«Отрабатываем вместе с Минэкономразвития, НБУ и МВФ наше видение по макроэкономическим изменениям. Изменение цены на нефть - это большой плюс. Но мы видим также падение цен по металлургии и по агропродукции - это минус для Украины. Мы это все обсчитываем, будем готовиться к пересмотру. Сейчас мы в процессе», - сказала Яресько.

Позже министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус объяснил, что, хотя основные макроэкономические показатели Украины и будут пересмотрены, коллапс в экономике не ожидается. По его словам, ухудшение результатов украинской экономики является следствием спада глобальной экономики.

«Съездил в Давос (на международный экономический форум - УНИАН), был очень озабочен состоянием мировой экономики. Очень сильно озабочен глобальным состоянием экономики Кабинет министров, это обсуждали. Везде все плохо, цены на сырье падают: сталь, удобрения, зерно, не говоря уже о нефти. Но съездил и увидел, что мировая экономика в этом году все-таки будет расти на 3,5-3,6%», - подчеркнул Абромавичус.

Свой прогноз презентовал только Нацбанк. По подсчетам регулятора, рост экономики Украины сократится до 1,1% с 2,4%, прогнозируемых ранее. При этом НБУ улучшил оценку падения ВВП в 2015 году - до 10,5% с 11,6%.

Как разъяснили в Нацбанке, помимо уже озвученных падения цен на сырье и спада мировой экономики, снижение результатов было вызвано введением Российской Федерацией ограничений в торговле с Украиной, а также запретом на транзит украинских товаров через ее территорию.

Между тем, в 2017 году регулятор прогнозирует рост экономики на 3%.

Запад нам поможет

На минувшей неделе были и положительные новости. Так, по словам Яресько, в 2016 году Украина планирует получить от всех ключевых кредиторов порядка 10 млрд долл. кредитов, включая 5,8 млрд от МВФ.

«В текущем году мы ожидаем порядка 10 млрд долл. от внешних кредиторов. Порядка 5,8 - от МВФ, от правительства США - 1 млрд долл., от правительства Японии - до 1,3 млрд долл., Швейцарии – 0,2 млрд долл., от ЕС - 1,2 млрд евро плюс дополнительно 170 млн евро грантов», - уточнила Яресько.

«От правительства Польши - 100 млн евро, от Германии - 300 млн евро плюс 150 млн евро на инвестпроекты. От ЕБРР - 177 млн долл. на существующие инвестпроекты плюс 1,1 млрд долл. на новые инвестпроекты, от ЕИБ - 175 млн долл. по существующим проектам плюс 1,1 долл. на инвестирование новых проектов. От Всемирного банка ожидаем 210 млн долл. по существующим инвестпроектам и 1,5 млрд долл. на новые кредиты», - добавила она.

Правда, гривня пока проигнорировала хорошие новости. Национальная валюта продолжила падение.

«Ситуация на валютном рынке более-менее стабильная. Валютный курс на сегодня находится на уровне 25-25,2 грн/долл. Третий день подряд Национальный банк не выходит на межбанковский валютный рынок с интервенциями. Рынок сам находит баланс между спросом и предложением», - прокомментировала ситуацию глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

В целом, виной нестабильности нацвалюты, по словам Гонтаревой, являются как сезонные факторы, так и фундаментальные. К первым глава регулятора отнесла колебания валюты вследствие дисбаланса предложения и спроса, связанного с длительными новогодними праздниками. В числе фундаментальных факторов она назвала ухудшение внешней конъюнктуры, снижение котировок на сырьевых рынках и повышение учетной ставки в США.

На «газовом фронте»

Не обошлось на минувшей неделе и без обсуждения традиционных «газовых» вопросов. Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, в 2016 году Украина планирует сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м с 16,4 млрд куб. м, причем этот объем можно закрыть исключительно за счет европейских поставщиков.

Он также подчеркнул, что на сегодня Украина имеет достаточно газа в хранилищах. «Сейчас в хранилищах 11,2 млрд кубометров. Это - на 2 млрд больше, чем в такое же время год назад», - отметил Демчишин.

Помимо сокращения импорта в этом году также ожидается и 15% снижение потребления газа, о чем сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

А министр финансов Наталя Яресько заявила, что Украина располагает достаточным финансовым ресурсом для закупок газа на следующий отопительный сезон и имеет возможность получить от международных финансовых организаций до 1 млрд долл. для закупки топлива у европейских поставщиков.

«Таким образом, впервые в истории государства мы имеем ресурс купить газ по самым низким ценам не в сезон и закачать газ в полном объеме», - заявила Яресько.

Что касается вопроса цены транзита российского газа, то здесь Украина не имеет шансов поднять тарифы. «У нас сейчас нет базы для того, чтобы (выставить счет России - УНИАН) по новым тарифам, потому что не подписан договор. Мы работаем по тем договорам, которые существуют», - развел руками министр Демчишин.

Стоит отметить, что срок действующего контракта на транзит газа истекает только в 2019 году. Так что российская сторона еще несколько лет будет игнорировать требования Украины о 50% повышении тарифов на прокачку голубого топлива.

Чистка таможни

Неожиданно на минувшей неделе всплыл вопрос реформирования украинской таможни. Первым делом министр финансов Яресько поручила главе Государственной фискальной службы Роману Насирову провести проверку таможни с целью выявления рисковых операций в 2015 году и в начале 2016 года, а также привлечь к ответственности чиновников, совершивших коррупционные деяния в ходе таможенного оформления товаров.

«В последнее время мы стали все чаще получать жалобы со стороны депутатов и бизнеса о том, что через упрощенную систему растаможивания грузов провозится контрабанда. Я напомню, что сегодня по законодательству импорт может осуществляться по обычной процедуре и по упрощенной», - сказала Яресько.

По ее словам, нередкими стали случаи, когда к импорту применяют упрощенную систему, объем оформленных по ней товаров за год вырос почти в два раза - до 21,1 млрд грн с 12,2 млрд грн.

«Есть информация, что некоторые сотрудники таможни позволяют оформлять товары, в отношении которых сработала система оценки рисков и которые не должны были проходить по упрощенной системе, - сказала Яресько. - В этой связи я даю поручение главе ГФС Роману Насирову принять необходимые меры, провести проверку всех операций, прошедших по упрощенной процедуре, с 2015-го по январь 2016 года. Необходимо выявить чиновников, которые принимали неправомерные решения, и привлечь их к ответственности. По всем выявленным нарушениям необходимо провести служебное расследование».

Кроме того, глава Минфина также сообщила о готовности на следующей неделе, 3 февраля, представить проект тендерной документации для проведения конкурса на управление несколькими украинскими таможнями.

Согласно заявлениям властей, сделанным еще летом 2015 года, это коснется Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой таможен. Основная цель – сделать их работу более эффективной и не коррупционной.

Владислав Швец (УНИАН)