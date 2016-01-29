Нацбанк признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк Украины 29 января принял решение об отнесении "Авант-Банка" к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Средства 96% вкладчиков будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 550 миллионов гривень", - отмечается в сообщении.

Регулятор сообщает, что банк был отнесен к категории проблемных в начале декабря 2015 года.

"Учитывая отсутствие у акционеров четких планов по пополнению ликвидности банка и невыполнение операций клиентов в установленный законодательством срок, Национальным банком было принято решение об отнесении "Авант-Банка" в категорию неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, и еще 3 банка стали неплатежеспособными в январе этого года. Эти банки выводятся с рынка Фондом гарантирования, который осуществляет их временную администрации и ликвидацию.

В последнее время в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяются призывы к вкладчикам забирать депозиты из банков по причине якобы массового признания фондом гарантирования договоров по вкладам ничтожными.

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Справка УНИАН."Авант-банк" – универсальный коммерческий банк, зарегистрированный Национальным банком Украины в 2009 году. По информации на сайте банка, по состоянию на 1 января 2015 года главным его акционером является компания "Стабил Холдинг", опосредованным владельцем которой является Игорь Завацкий.