Нацбанк опустил официальную гривню сразу на 40 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2555,5029 (29 января – 2515,1769)

100 EUR – 2790,6092 (29 января – 2742,2974)

10 RUR – 3,3995 (29 января – 3,2510)

Читайте такжеНБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 22% годовых

Как сообщал УНИАН, 29 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,55/25,70 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7830/27,9460 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3360/0,3380 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,5550 гривни/доллар, к этому часу было заключено 372 сделки на сумму 110,78 миллиона долларов.