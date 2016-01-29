Frankfurter Allgemeine: "Мы не хотим валютной войны"

В статье Хендрика Анкенбранда под названием "Мы не хотим валютной войны", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что китайское правительство хочет и дальше обесценивать свою валюту юань, чтобы таким образом обеспечить преимущество отечественной экспортной промышленности. Впоследствии продукция из Китая будет дешеветь на мировом рынке. Но китайский премьер Ли Кэцян еще раз заверил всех, что это неправда. В телефонном разговоре с Кристин Лагард в четверг, которого требовала глава МВФ, Ли сказал, что Пекин "не намерен поддерживать экспорт с помощью девальвации юаня". Китай не хочет "вести торговую войну".

Именно этого боятся многие наблюдатели китайской экономики, с тех пор как в августе прошлого года центральный банк Китая абсолютно неожиданно в три этапа обесценил юань по отношению к доллару. В начале года подконтрольные государству банкиры допустили дальнейшую девальвацию. Это заставило китайские и международные финансовые рынки засомневаться в состоянии второй по величине экономики мира. Вследствие чего рухнули акции в Шанхае, Франкфурте и Нью-Йорке.

Не только иностранные, но также и китайские экономисты и банковские аналитики обвиняют правительство в Пекине в том, что они недостаточно ясно выражают свои экономические и политические намерения на рынках. Однажды бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сказал, что не знает, кому должен звонить, если хочет поговорить с Европой. Теперь эта фраза применима и для Китая.

Директор МВФ Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе публично заявила о "проблемах коммуникации" китайского правительства. Она сообщила, что они умалчивали проблемы, несмотря на огромный масштаб структурных изменений тяжеловесной китайской экономики (около 10 трлн евро). На встречу мировой экономической элиты в Давосе Китай отправил чиновника низкого ранга, вице-шефа биржевого надзора CSRC по имени Фан Синхай. Человек с докторской степенью Стэнфордского университета признал, что Китай должен "улучшить" коммуникацию.

Критика отсутствия коммуникации в валютных вопросах

Многие наблюдатели считают, что в однопартийной системе Китая это невозможно, поскольку в Китае нет независимых учреждений. Президент Европейского центрального банка Марио Драги и его коллега Джанет Йеллен из ФРС США могут говорить свободно. Но президент ЦБ Китая перед каждым крупным заявлением о китайской экономике должен сначала получить одобрение Государственного Совета, или даже Политбюро партии.

Глава центрального банка Китая Чжоу Сяочуань в прошлом выступал с некоторыми оскорбительными заявлениями. За это его строго критиковала государственная пресса. Не в последнюю очередь из-за жесткой антикоррупционной кампании президента Си Цзиньпина, многие китайские чиновники и ученые в настоящее время боятся своими заявлениями привлечь негативное внимание и ведут себя скрытно. В недавнем нашумевшем случае через несколько часов после международной пресс-конференции был арестован руководитель Национального бюро статистики в Пекине по подозрению в коррупции.

Отсутствие коммуникации с китайским правительством справедливо критикуют. Но возникают сомнения, есть ли у правительства четкий долгосрочный курс, который можно обсудить. В последние недели Пекин намекал на то, что при установлении курса юаня он хочет ориентироваться не исключительно на доллар, а на всю корзину валют своих торговых партнеров. Это позволяет предположить, что в международном сравнении юань переоценен и его дальнейшее обесценивание оправданно. Тем не менее, Пекин задействовал миллиарды долларов из своих резервов и принял меры по регулированию валютного рынка, чтобы стабилизировать курс юаня по отношению к доллару.

Премьер Ли Кэцян сказал главе МВФ Лагард, что юань сохранил свою стабильность в корзине валют, и теперь нет "никаких оснований для дальнейшей девальвации". Китай "улучшит" свою коммуникацию с рынками. Пекин готов обсуждать экономическую политику с такими учреждениями, как МВФ, чтобы "отправить позитивные сигналы о восстановлении и росте мировой экономики и укрепить доверие к рынку". Осенью прошлого года МВФ решил предоставить юаню статус резервной валюты.