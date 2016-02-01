В России за счет введения дополнительного налога хотят подсобирать на выплаты пенсий

В России обсуждается вопрос о повышении сборов во внебюджетные фонды, пишут "Ведомости".

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития «проработать вопросы: начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с сумм, превышающих установленную предельную величину базы для начисления страховых взносов; введения соплатежа застрахованных лиц при уплате взносов».

Читайте такжеBloomberg прогнозирует России долгую стагнациюВзносы в Пенсионный фонд (ПФР) уплачивают работодатели с фонда оплаты труда. Сейчас для зарплат до 796 000 руб. (1 долл. - 75 руб.) в год ставка составляет 22% и плюс 10% с более высоких заработков.

Обсуждается дополнительный платеж с работающих граждан в 2%, знает федеральный чиновник. В отношении платежа работодателей рассматривались два основных варианта, рассказывали чиновники ранее. Первый – введение единого платежа со всего фонда оплаты труда (сейчас у платежей в ПФР, фонды соцстраха и обязательного медицинского страхования разная база). Второй – увеличение вдвое до 20% пенсионного взноса с заработков, превышающих 796 000 руб.

Узнать итоги обсуждения «Ведомостям» в воскресенье не удалось. Представители Минтруда, Минфина и Минэкономразвития не смогли предоставить комментарии. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова не была доступна для журналистов.

Прогнозируемый ПФР фонд оплаты труда на 2016 г. – 19,9 трлн руб. Таким образом, введение 2%-ного дополнительного платежа со всех граждан даст пенсионной системе почти 400 млрд руб.

Чиновники в последние годы периодически обсуждают повышение налогов для населения. В частности, в этом году вырастут налоги на недвижимость, а летом 2014 г. обсуждалось повышение НДФЛ на 2 п. п. до 15%.

На введение любых платежей с доходов работающих правительство сейчас не пойдет из-за угрозы растущей бедности, уверена директор Института социального анализа и прогнозирования Татьяна Малева: «Пока зарплаты падают на 10% в год – ничего введено быть не может». Введение дополнительной нагрузки только на доходы, считающиеся высокими, ничего бюджету не принесет. Зарплат свыше порога слишком мало, оценивает Малева.

В декабре 2014 г. президент России Владимир Путин обещал бизнесу не ухудшать налоговые условия. Но страховые взносы не налоги, замечают два федеральных чиновника. Так что формально мораторий нарушен не будет. Хотя, конечно же, это рост фискальной нагрузки, признают они. Нужна реформа пенсионной системы, повышение пенсионного возраста, развитие накопительной системы, признает другой чиновник, но этим ведь надо заниматься, проще же поднять нагрузку.

Нагрузка на зарплаты и сейчас в России высока. Согласно рейтингу Doing Business – 35,6% от прибыли предприятий. Для сравнения: в странах ОЭСР этот показатель составляет 24,1%, в Европе и Центральной Азии – 20,4%. Из-за этого выше и общая налоговая ставка – 47,1 (для Москвы), 41,2 и 34,8%, соответственно.