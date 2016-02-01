Украина сохранила 162-ю позицию в рейтинге свободных экономик, Россия опустилась на десять

Индекс рассчитывается американским исследовательским институтом Heritage Foundation и изданием The Wall Street Journal, передает Lenta.ru.

Странами с самыми свободными экономиками, как и год назад, признаны Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия, а несвободными — Венесуэла, Куба и КНДР. США заняли в рейтинге 11-ю позицию.

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В рейтинге Украина сохранила ту же позицию, что и год назад - в самом конце группы стран с "преимущественно несвободной" экономикой. Кроме того, к данной категории составители рейтинга отнесли Узбекистан и Туркмению.

Отмечается, что Россия опустилась на 10 позиций — до 153-го места. Беларусь попала в группу стран с "подавленными экономиками", опустившись со 153-й на 157-ю строчку.

Составители рейтинга учитывают степень экономической свободы, которые они рассчитывают на основе десяти критериев. К ключевым можно отнести гарантию прав собственности, свободу от коррупции, эффективность и прозрачность государственных расходов, свободу торговли и гибкость рынка труда.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина находится на последнем месте в рейтинге экономических свобод из 43 стран Европы, и ее общий балл ниже, чем в целом в мире