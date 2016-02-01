Яресько обсудила условия получения второго транша от ЕС

Министр финансов Украины Наталия Яресько обсудила условия получения нашей страной второго транша финансовой помощи от Европейского Союза на 600 миллионов евро с главой представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским.

Об этом сообщается на странице министра в социальной сети Facebook.

"В эту пятницу встретилась с главой представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским. Обсудили шаги, которые необходимо осуществить Украине для получения 600 миллионов евро второго транша в рамках третьей программы финансовой поддержки EU MFA", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметила Яресько, она обсудила возможности получения технической помощи от ЕС в 2016 году для реформирования администрирования налогов, децентрализации и реформы государственной службы.

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Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 миллиардов долларов, включая 5,8 миллиарда от Международного валютного фонда и более 1,5 миллиарда долларов по новым кредитным программам от Всемирного банка.

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Полученные средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов Украины, которые по прогнозам Национального банка Украины в 2016 году вырастут до 19,6 миллиарда долларов, а в 2017 году - до 22,3 миллиарда долларов. На конец 2015 года резервы составили 13,3 миллиарда долларов.