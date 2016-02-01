Яресько обсудила условия получения второго транша от ЕС
Кроме того, глава Минфина обсудила возможности получения технической помощи от ЕС.
Министр финансов Украины Наталия Яресько обсудила условия получения нашей страной второго транша финансовой помощи от Европейского Союза на 600 миллионов евро с главой представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским.
Об этом сообщается на странице министра в социальной сети Facebook.
"В эту пятницу встретилась с главой представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским. Обсудили шаги, которые необходимо осуществить Украине для получения 600 миллионов евро второго транша в рамках третьей программы финансовой поддержки EU MFA", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметила Яресько, она обсудила возможности получения технической помощи от ЕС в 2016 году для реформирования администрирования налогов, децентрализации и реформы государственной службы.
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Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 миллиардов долларов, включая 5,8 миллиарда от Международного валютного фонда и более 1,5 миллиарда долларов по новым кредитным программам от Всемирного банка.
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Полученные средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов Украины, которые по прогнозам Национального банка Украины в 2016 году вырастут до 19,6 миллиарда долларов, а в 2017 году - до 22,3 миллиарда долларов. На конец 2015 года резервы составили 13,3 миллиарда долларов.
Цієї п'ятниці зустрілася з головою представництва Євросоюзу в Україні Яном Томбінським. Обговорили кроки, які необхідно ...Опубліковано Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko 31 січня 2016 р.