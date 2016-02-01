В Казахстане введены новые правила определения рыночного курса обмена валют

С 1 февраля в Казахстане изменится порядок определения и применения рыночного курса обмена валют, сообщает Zakon.kz.

Теперь рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, в которые акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:

Читайте такжеПрезидент Казахстана посоветовал гражданам глубоко вдохнуть и забыть про доллар1) по доллару США рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15-30 часов астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи, утренней (основной) и дневной (дополнительной);

2) по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара США по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару США, сложившихся по состоянию на 16-00 часов астанинского времени в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.

Ранее рыночный курс обмена валюты определялся как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии биржи по состоянию на 11-00 часов астанинского времени.

По другим иностранным валютам как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара США по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару США, сложившихся по состоянию на 15-00 часов астанинского времени в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств Reuters и Bloomberg.