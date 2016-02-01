Чистка банков продолжается: в "Авант-Банк" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Авант-Банк" на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

Как сообщается на сайте фонда, временная администрация введена сроком на один месяц – до 28 февраля 2016 года включительно. Временным администратором банка назначена Ирина Ларченко.

НБУ принял решение об отнесении "Авант-Банка" к категории неплатежеспособных 29 января в связи с отсутствием у его акционеров четких планов по восстановлению ликвидности банка и невыполнением операций клиентов в установленный законодательством срок.

По оценкам регулятора, средства 96% вкладчиков в этом банке будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физлиц в полном объеме, который составит около 550 миллионов гривень.

"Авант-Банк" работал на рынке Украины с 2009 года. По информации НБУ, его ключевым владельцем является Игорь Завацкий через компанию "Стабил Холдинг".

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Как сообщал УНИАН, по итогам очистки банковской системы НБУ за 2014 и 2015 год признал неплатежеспособными свыше 60 банков, и в результате количество работающих банков в Украине сократилось до 120 на 1 декабря 2015 года.

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Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.