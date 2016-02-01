"Сбербанк" опровергает обвинения в невозврате вклада на 300 миллионов евро

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России" в Украине) сообщает об отсутствии ареста на денежные средства по иску предпринимателя Евгения Пухальского в связи с невозвратом ему депозита на 300 миллионов евро и отмене соответствующего решения суда, называя вкладчика мошенником.

Как следует из официального заявления банка, переданного УНИАН, опубликованная в СМИ информация о решении Ровенского городского суда об аресте 8,5 миллиарда гривень на счетах "Сбербанка" по иску предпринимателя Евгения Пухальскго, требующего от банка вернуть ему вклад на 324 миллиона евро, не соответствует действительности.

"Сбербанк" сообщает об отсутствии ареста на денежные средства в пределах суммы требований по иску Е.И. Пухальского и отмене соответствующего определения Ровенского городского суда от 26.01.2016. Претензии Е.И. Пухальского к "Сбербанку" о возврате денежных средств по якобы заключённому с банком депозитному договору на сумму 300 миллионов евро не соответствуют действительности", - говорится в документе.

Также сообщается, что по факту подделки указанного депозитного договора открыто уголовное производство по статьям мошенничество в особо крупных размерах и подделка документов.

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Справка УНИАН. Дочерний банк "Сбербанка России" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и входит в группу крупнейших по активам.

100% акций банка принадлежат "Сбербанку России" (Российская Федерация).

В ноябре дочерний банк "Сбербанка России" в Украине сменил название на "Сбербанк".