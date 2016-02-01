Россия списала Монголии почти $180 миллионов долга

Президент России Владимир Путин 31 января подписал закон о ратификации межправительственного соглашения, которое Россия и Монголия подписали в 2010 году, сообщает РБК.

​Указанное соглашение позволяет России списать 97,8% монгольского долга (172 миллиона долларов).

"В подписанном документе указывалось, что общая сумма урегулируемых финансовых обязательств Монголии по категориям задолженности по состоянию на 14 декабря 2010 года составляет около 174,2 миллионов долларов. Соглашение позволяет Монголии не выплачивать 97,8% урегулируемой суммы, то есть около 170 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что закон был принят Госдумой РФ 22 января и одобрен Советом Федерации 27 января.

Читайте такжеРоссия намерена предоставить кредит Кубе в размере более 1 миллиарда евро

Межправительственное соглашение было подписано странами в 2010 году по итогам российско-монгольских переговоров на уровне глав правительств в Москве.

Читайте такжеДефицит бюджета заставил Россию просить в долг

Отмечается, что министр финансов России Алексей Кудрин после подписания соглашения в 2010 году заявлял, что Россия рассмотрит возможность предоставления Монголии нового кредита в объеме 125 миллионов долларов.