Нацбанк подсчитал количество наличных гривень в стране (инфографика)

Сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 января 2016 года составляет 308,3 миллиарда гривень, из которых 306,3 миллиарда гривень составляют банкноты (2,8 миллиарда штук), а 1,9 миллиарда гривень – монеты (12,1 миллиарда штук).

Согласно сообщению Национального банка в социальной сети Facebook, на первом месте по количеству в обращении находится банкнота номиналом 200 гривень (553,2 миллиона штук), на втором – 100-гривневая (488,5 миллиона штук).

Общее количество банкнот на одного украинца составляет 66 штук, а разменных монет – 272 штуки.

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Как сообщал УНИАН, сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 ноября составляла 295,7 миллиарда гривень, из которых 293,7 миллиарда гривень составляют банкноты (2,8 миллиарда штук), а 1,9 миллиарда гривень – монеты (12,1 миллиарда штук).

Читайте такжеВ Украине выросла денежная масса при снижении монетарной базы

Объем монетарной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 миллиарда гривень, денежной массы – на 3,4%, до 988,9 миллиарда гривень.