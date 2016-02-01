Гонтарева рассказала, когда Украина получит третий транш МВФ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева ожидает, что на текущей неделе правительство подпишет обновленный текст Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и в течение 3-4 недель получит третий транш кредита.

Об этом Гонтарева сообщила в ходе пресс-конференции.

"Надо для начала послать подписанный меморандум… У нас все готово, сейчас технически всякие детали миссия согласовывает с министерствами. Я думаю, что на этой неделе мы его отправим. И борд (заседание Совета директоров МВФ – УНИАН) примет решение", - сказала она.

Глава НБУ отметила, что Украина может получить деньги в течение 2-3 недель после подписания меморандума, то есть через 3-4 недели.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия Фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

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На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и Меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров Фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

По решению Совета директоров Украина получит или не получит третий транш кредита в объеме 1,7 миллиарда долларов. Получение этих средств является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 миллиарда долларов финансовой помощи – 1 миллиард долларов в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

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21 января в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила надежду, что Меморандум будет согласован в ближайшее время, а решение Совета директоров МВФ по третьему траншу будет положительным.