Минфин ввел новые правила администрирования НДС

Министерство финансов Украины с 1 февраля текущего года вводит новые правила администрирования налога на добавленную стоимость, утвержденные приказом министерства в конце января текущего года. Текст приказа опубликован в газете «Урядовый курьер».

Приказ подразумевает упразднение ранее действовавших документов, оговаривающих администрирования НДС, а также представляет обновленные декларации о начислении и уплате налога.

В частности, утверждена новая форма налоговой декларации по НДС, форма уточненного расчета налоговых обязательств по НДС для случая самостоятельного обнаружения и исправлении ранее допущенных ошибок. Утверждена также форма расчета налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, для случаев, когда плательщик не зарегистрирован как плательщик НДС, а услуги поставляются нерезидентами или их постоянными представительствам на таможенной территории Украины.

Этим же приказом утвержден порядок заполнения декларационных форм.

«Контроль за выполнением приказа возложен на замминистра Елену Макееву и главу Фискальной службы Романа Насирова», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, введение нового режима администрирования НДС направлено на выполнение принятых в конце 2015 года изменений в Налоговый кодекс. Изменения стали частью общей налоговой реформы, анонсированной к проведению в 2016 году. Министерство финансов Украины планирует провести широкую дискуссию по вопросам новой налоговой реформы не позднее 1 июля 2016 года.

НДС является одним из наиболее "проблемных" налогов в части его правильной уплаты и возмещения в рамках проведения экспортно-импортных операций. В частности, в Украине существует два режима возмещения - обычный и в автоматическом режиме. Автоматическое возмещение получают компании, удовлетворяющие определенным налоговым требованиям. Как ожидается, Минфин в ближайшие недели уточнит эти требования и обнародует их в виде законопроекта.

Объем возмещений НДС за 2015 год составил 68,405 млрд грн. Объем возмещений в 2016 году может составить, по расчетам ГФС, до 100 млрд грн.