Украина выполнила требования МВФ по бюджетному дефициту - НБУ

Сводный бюджет Украины по итогам 2015 года выполнен с умеренным дефицитом на уровне 30,9 миллиарда гривень, что дает основания ожидать выполнения целевого показателя бюджетного дефицита в рамках программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщается в январском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, опубликованном на его сайте.

НБУ напоминает, что в декабре доходы госбюджета продолжили рост, однако неожиданно высокие темпы роста расходов стали причиной роста дефицита как в этом месяце, так и по итогам 2015 года в целом, - до 40,8 миллиарда гривень и 45,2 миллиарда гривень, соответственно.

"Таким образом, в декабре зафиксирован самый высокий за год дефицит сводного бюджета – 50,9 миллиарда гривень. Однако благодаря сдержанным расходам предыдущих месяцев по итогам года сводный бюджет выполнен с умеренным отрицательным сальдо – 30,9 миллиарда гривень. Это дает основания ожидать, что дефицит сектора общегосударственного управления будет существенно ниже по сравнению с целевым показателем, заложенным в программу Международного валютного фонда", - говорится в документе.

По информации НБУ, основным источником финансирования дефицита стали средства, накопленные на едином казначейском счете, которые за декабрь снизились на 39 миллиарда гривень - до 9 миллиардов гривень на 1 января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, по информации Государственной казначейской службы Украины, госбюджет Украины по итогам 2015 года сведен с дефицитом в 45,15 миллиарда гривень, что в 1,5 раза меньше дефицита в 72,03 миллиарда гривень годом ранее. Доходы государственного бюджета за 2015 год составили 534,648 миллиарда гривень, расходы - 576,848 миллиарда гривень.

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Госбюджет Украины на 2015 год предполагал доходы на уровне 502,260 миллиарда гривень, расходы – 566,870 миллиарда гривень, предельный объем дефицита – 75,820 миллиарда гривень, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 триллиона гривень.