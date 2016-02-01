Программу докапитализации подписали уже 10 банков - Гонтарева

Программу докапитализации подписали по итогам проведенного Национальным банком стресс-тестирования уже десять из 20 крупнейших банков.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

“10 банков подписали программы рекапитализации на 3 года”, - сказала она.

При этом, по ее словам, четыре банка по результатам стресс-тестирования не нуждаются в докапитализации.

«Это в основном европейские банки, которые адекватно оценивают свои риски», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины завершил стресс-тестирование 20-ки крупнейших украинских банков, диагностика следующих 40 банков должна начаться в мае и завершиться до конца 2016 года.

НБУ в 2015 году начал повторное стресс-тестирование 20 действующих банков из группы крупнейших по активам, в том числе диагностическое обследование первых 10 банков начато с 20 апреля 2015 года, следующих 10 банков - с 1 июня 2015 года.

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В ходе этого обследования аудиторские компании Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG проверяют банки на предмет качества активов, достаточности резервов под проблемные кредиты, а также их реальной стоимости и операций со связанными лицами. По результатам обследования будет определена дополнительная потребность банков в капитале, который они должны будут сформировать или пополнить.