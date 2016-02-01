Гривня возглавила список наиболее девальвировавших валют за минувшую неделю - Bloomberg

Украинская денежная единица гривня возглавила еженедельный перечень наиболее девальвировавших валют, потеряв порядка 2% и установив антирекорд 2016 года на уровне 25,7 грн за доллар, пишет Bloomberg.

«Гривня может потерять и до 4,4%, что будет самым большим показателем девальвации из общего перечня валют, который отслеживает Bloomberg», - говорится в сообщении агентства.

Причинами падения курса, по мнению финансистов, является незначительное предложение валюты со стороны Нацбанка Украины, стремящегося сохранить объем резервов до момента получения очередного кредитного транша от ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда.

«При этом МВФ пока отложил решение по третьему траншу, который Украина стремится получить с сентября 2015 года - времени, когда власти остановились в реализации налоговой реформы и в бюджетном процессе, - отмечает Bloomberg. - И хотя Фонд, вероятнее всего, примет положительное решение по траншу в феврале, это вряд ли позволит Нацбанку Украины предоставить достаточную помощь импортерам, ожидающим стабильности валюты».

Аналитики агентства подчеркивают, что в начале года Украина не получила достаточно экспортной выручки, чтобы удовлетворить валютный спрос. Вместе с тем, они убеждены, что нынешняя девальвация может быть временной. «Как только Украина получит средства МВФ, а рынок увидит сигналы финансовой поддержки стране, валюта должна укрепиться - до 24 грн за доллар», - отмечают в агентстве, ссылаясь на слова главы НБУ Валерии Гонтаревой, утверждающей, что девальвация имеет сезонный характер.

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Как сообщал УНИАН, после стабильного пребывания в коридоре 21-23 грн/долл. котировки гривни к доллару США в середине января сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 грн/долл., а курсы наличного и «черного» рынка достигли 26-27 грн/долл.

Национальный банк Украины объяснил очередной виток девальвации большим количеством праздничных дней в январе и несовпадением выходных и рабочих дней в Украине и США, что приводит к дисбалансам спроса и предложения валюты на межбанковском рынке.

Для стабилизации курса регулятор ужесточил порядок рассмотрения заявок на покупку валюты и проводил аукционы по продаже валюты на межбанке.

При этом 28 января глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что Национальный банк Украины несколько дней подряд не выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, и рынок сам нашел баланс между спросом и предложением на уровне 25-25,2 грн/долл.