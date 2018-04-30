Жажда денег. Как превратить инвестпустыню в рай

Президент Украины Петр Порошенко на январской пресс-конференции заявил об ожиданиях по привлечению в 2016 году в экономику страны миллиардных зарубежных инвестиций. При этом планы правительства оказались созвучными с прогнозами главы государства - по словам министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, Украина должна привлечь в текущем году порядка 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Такие планы нельзя назвать слишком амбициозными, поскольку в далеком уже 2008 году максимальный годовой объем привлечения иностранного капитала нашей страной составил 10,9 млрд долл. Инвестиционно знаменательный 2008 год одновременно стал переломным в общей тенденции увеличения присутствия иностранного капитала в Украине, что стало результатом мирового финансового кризиса.

В 2009 году иностранные инвестиции в Украину упали до 4,8 млрд долл., и постепенно увеличивались до 2012 года, когда их общий объем достиг 8,4 млрд долл. Очередной обвал произошел в 2013 году, когда ПИИ сократились до 4,5 млрд долл. А в первый год войны России с Украиной был зафиксирован минимальный объем инвестиций за всю историю страны - 0,4 млрд долл.

Согласно данным ООН, общемировой объем инвестиций в 2015 году вырос на 36% и составил 1,7 трлн долл. Однако аналитики Организации отмечают, что в странах с переходной экономикой поток ПИИ в прошлом году сократился на 54% из-за военных конфликтов и снижения мировых цен на сырьевую продукцию.

Таким образом, основной тенденцией 2015 года стала переориентация инвесторов на развитые рынки. В частности, США потеснили Китай с первого места по привлечению иностранного капитала, достигнув притока инвестиций в 384 млрд долл. На втором месте оказался Гонконг (КНР), которому удалось привлечь 163 млрд долл., а материковый Китай продемонстрировал показатель в 136 млрд долл. Кроме Китая и США, самыми привлекательными для вложения средств странами в прошлом году стали Нидерланды, Великобритания, Сингапур, Индия, Бразилия, Канада и Франция.

Диагноз экономике

Украина выпала из позитивных мировых инвестиционных трендов. Несмотря на неутешительную ситуацию, начало восстановления экономики, которое украинцам обещают уже в этом году, требует экстраординарных мер по привлечению иностранного капитала. В то же время, зарубежные инвесторы, в виду продолжающейся против Украины войны путинской России и общей нестабильности в стране, не могут быть слишком благожелательными.

Согласно данным Госстата, из-за девальвации гривни общий объем иностранных инвестиций в страну по состоянию на октябрь 2015 года уменьшился на 4% - до 44 млрд долл.

По мнению аналитика финансовой компании «Альпари» Антона Козюры, дальнейшая инвестиционная динамика будет во многом зависеть от стабильности национальной валюты.

«Наибольшее падение объемов инвестиций было, в первую очередь, связано с девальвацией гривни в начале прошлого года. Следовательно, пока Нацбанку удается удерживать курс около текущих уровней, то есть основания полагать, что ситуация имеет тенденцию к выравниванию», - отметил эксперт.

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко подчеркивает, что падение общего объема инвестиций является предсказуемым и закономерным.

«Наш индекс инвестиционной привлекательности (индекс инвестиционной привлекательности Европейской Бизнес Ассоциации - УНИАН) в 3 квартале 2015 года тоже показал незначительное, но падение - с 2,66 до 2,56 балла. Вот уже несколько лет подряд, а именно с 2011 года, индекс никак не может выйти из негативной плоскости и хотя бы достигнуть отметки 3. И падение объема FDI (прямые иностранные инвестиции), и падение индекса – закономерные проекции того, что происходит в экономике и регуляторном поле страны», - сказала она.

Исходя из этого, основными внутренними факторами снижения инвестиционных потоков в Украине стала нестабильная ситуация с основными монетарными показателями, а также плохая бизнес-среда.

И если первый негативный фактор Министерство финансов и НБУ намерены устранить с помощью программы сотрудничества с Международным валютным фондом, следующий транш от которого ожидается в феврале, то второй в правительстве надеются преодолеть с помощью дерегуляции.

В этой связи Минэкономразвития планирует обеспечить вхождение Украины в ТОП-50 рейтинга Doing Business уже до его очередного пересмотра осенью текущего года.

Для этого Украине необходимо подняться минимум на 33 пункта рейтинга, что является исторически беспрецедентным прогрессом.

По оценкам экспертов, рост на 1 позицию в Doing Business обеспечивает стране 500 млн долл. прямых инвестиций.

Таким образом, повестка дня украинского руководства в 2016 году сформирована с учетом необходимости повышения инвестиционной привлекательности. Однако более сложный вопрос – сектора инвестиционного роста, которые могут послужить магнитом для иностранного капитала, - остается как никогда актуальным.

Что предложить иностранцам

Интерес иностранцев к украинским активам трудно назвать особо оживленным. В силу сложной бизнес-среды большинство иностранного капитала исторически концентрировалось в высоко прибыльных секторах - промышленности и финансах. При этом банковская система перестала быть привлекательной еще в кризис 2008-2009 годов в связи с драматическим падением стоимости банковских активов. Что касается промышленности, то зафиксированные Госстатом инвестиции в нее в значительной части являются «кипрскими», то есть, по сути - репатриацией денег, выведенных ранее в офшоры украинскими собственниками промышленных предприятий. Чаще всего этой офшорной юрисдикцией пользуются олигархи. Доля подобных «инвестиций» в 2015 году составила около 30% в общем объеме. При этом инвестиции из Украины, по состоянию на октябрь 2015 года, составили 6,2 млрд долл., 92% из которых были отправлены, снова-таки, на Кипр. Так как на этом средиземноморском острове украинских денег в глаза не видели, то статья Госстата о зарубежных инвестициях из Украины может трактоваться как объем средств, выведенных крупным бизнесом «на карманные расходы».

Правительство сейчас позиционирует Украину как мирового лидера по производству и экспорту аграрной продукции, а также одного из самых больших IT-хабов в Восточной Европе.

Справедливость подобных акцентов подтверждают статистические данные - по словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, инвестиции в сельское хозяйство помогли сгладить общее падение активности иностранного бизнеса в Украине.

«Увеличился удельный вес инвестиций в отрасль сельского хозяйства в общем объеме капитальных инвестиций в экономику Украины - с 8,2% до 10,7%. Это дало возможность притормозить общий спад объемов инвестирования», - отметил министр.

Согласно данным Госстата, капитальные инвестиции в агарный сектор в январе-сентября 2015 года выросли на 18% - до 17,2 млрд грн, чего нельзя сказать о промышленности, капитальные инвестиции в которую за тот же период снизились на 22%.

По мнению Козюры, перспективы сельского хозяйства стоит связывать со вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС с 1 января.

«Наиболее очевидным направлением возможных инвестиций, скорее всего, станет сельское хозяйство при условии не только сохранения, но и увеличения квот со стороны Евросоюза на продукцию данной отрасли. Также оптимизм внушает и IT-отрасль», - отметил эксперт.

Также Козюра подчеркнул, что рост инвестиций для отраслей украинской промышленности не предвидится. Эксперт связал эту тенденцию с низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, а также спадом мирового спроса на традиционные для Украины экспортные группы товаров.

Между тем, Деревянко позитивно оценивает перспективы инвестпривлекательности легкой промышленности, IT и сферы услуг, включая туризм.

«Сфера услуг, информационные технологии, легкая промышленность, туризм – активно развиваться в среднесрочной перспективе может любая из этих индустрий. Возьмем, к примеру, текстильную промышленность. Украина имеет квалифицированную и дешевую по меркам ЕС рабочую силу, а также логистически удобные цепочки поставок. Два этих фактора при грамотном обращении, а также при фискальной политике государства, направленной на поддержку инвестора, а не на выкачивание из него денег, смогут дать индустрии толчок и небывало развить ее», - подчеркнула исполнительный директор ЕБА.

Деревянко все же не исключила, что в долгосрочной перспективе развитие могут получить даже машиностроение и тяжелая промышленность, которые потребуют адаптации и модернизации производственных мощностей.

Тем не менее, промышленные акценты инвесторов в ближайшей перспективе вряд ли обретут былую силу в связи с потерей технологически родственного российского рынка сбыта. В связи с этим поиск соответствующей обстоятельствам структуры экономики, несомненно, продолжится и в 2016 году.

Инвестиционные планы

Глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус подчеркивает, что иностранный капитал жизненно необходим для использования преференций Зоны свободной торговли с ЕС.

«Можно говорить: квоты (для украинской продукции) увеличили на 50% - значит, Европа уступила. Но на самом деле нам нужны инвестиции. Нам нужны многомиллиардные европейские и азиатские инвестиции с целью экспорта товаров в Евросоюз», - отметил министр.

В прошлом году основными инвесторами в Украину, исключая Кипр, стали Германия, Голландия, Россия, Австрия, Великобритания, Франция, Швейцария и Италия.

План по объему инвестиций в 2016 году на уровне 5 млрд долл. эксперты в целом оценивают как реалистичный. В частности, Козюра связывает перспективы реализации правительственных прогнозов со стабильным состоянием мировой экономики и успешным проведением приватизации.

«В первую очередь, на объемы инвестиций будет оказывать влияние общее состояние мировой экономики, которая, по мнению ряда экспертов, пребывает в преддверии очередного кризиса перепроизводства и в процессе дробления на валютные зоны. Кроме того, рост инвестиций при годовом снижении промышленного производства на 17% возможен либо при значительном развитии второй крупной составляющей украинской экономики – сельского хозяйства, либо в случае приватизации доли предприятий, находящихся в государственной собственности», - сказал эксперт.

«Я разделяю мнение Айвараса Абромавичуса, но, скажем, с долей осторожности. Если хоть одну из проблем инвесторов удастся решить, или хотя бы показать первые результаты, а реформы пусть медленно, но пойдут, то надежда на изменения к лучшему есть. Но розовые очки одевать нельзя, 2016 год все еще будет непростым», - отметила Деревянко.

С учетом того, что Верховная Рада 28 января приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной продажи 5-10% акций приватизируемых компаний на украинских биржах, который в случае принятия в целом открывает путь для масштабной приватизации, вероятность увеличения инвестиций является довольно реалистичной.

Государственный бюджет на 2016 год предусматривает поступления от приватизации на уровне 17 млрд грн, или 670 млн долл., которые по итогам года войдут в статистическую строку прямыми иностранными инвестициями.

Между тем, по мнению советника министра аграрной политики и продовольствия Алексея Зубрицкого, предусмотренный бюджетом объем поступлений от приватизации является заниженным. Он считает, что только от приватизации госхолдинга «Укрспирт» можно было бы получить порядка 3-5 млрд грн.

В свою очередь, заместитель министра экономического развития и торговли Адомас Аудицкас считает, что Украина, благодаря продаже 345 государственных компаний, включенных в приватизационный список, сможет не только привлечь 3 млрд долл., но и побороть коррупцию в госкомпаниях.

«Продажа 345 госкомпаний потенциально может сгенерировать 3 млрд долл., если приватизация будет эффективной, прозрачной и конкурентной. Но наша команда выступает за приватизацию не ради денег. Мы рассматриваем ее как способ побороть коррупцию в госкомпаниях. Неподходящего времени для этого не бывает», - написал он на своей странице в Facebook.

Что касается цен на товары украинского экспорта на мировых рынках, то ситуация остается неопределенной в связи с корреляцией снижающихся цен на нефть с сырьевыми товарами, включая профильную для нашей страны аграрную и металлургическую продукции.

Таким образом, привлечение инвестиций – важное условие стабилизации платежного баланса с учетом неясных перспектив товарного экспорта.

Кроме того, инвестиции необходимы для наращивания производственных мощностей и поставок товаров в ЕС, что сопряжено с началом восстановления экономики после двухлетней депрессии.

Инвестиционная же привлекательность Украины в конечном итоге будет зависеть не только от эффективности правительственных реформ, но и от ситуации в мировой экономике, которая пока не благоволит развивающимся странам.

С учетом низких цен на основную продукцию украинского экспорта наша страна нуждается в формировании новой структуры экономики, которую часто характеризуют как «фабрику Европы». А для этого необходима не просто дешевая квалифицированная рабочая сила, но и иностранный капитал, привлечь который можно путем кардинальной дерегуляции, приватизации неэффективных госактивов, монетарной стабильности и защиты прав инвесторов. Настало время переходить от болтовни о реформах к самим реформам.

Максим Шевченко (УНИАН)